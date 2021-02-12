В МВД опровергли слухи об увольнении кинолога из-за работы на митингах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В полиции опровергли сообщения о том, что сотрудник кинологической службы Подмосковья уволился из органов внутренних дел из-за отказа работать на несанкционированных акциях.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудник кинологического подразделения Межмуниципального управления МВД "Балашихинское" якобы уволился из-за нежелания работать на массовых акциях и митингах.

В сообщении Главного управления МВД России по Московской области отмечается, что этот сотрудник подал рапорт об увольнении еще 29 декабря и в соответствии с законом был уволен со службы в органах внутренних дел", - сказали в пресс-службе.

Как заявили в полиции, некоторые представители блогосферы "намеренно использовали и растиражировали ложный тезис, связав мотив увольнения сотрудника с его нежеланием выполнять свои обязанности в период проведения в конце января несанкционированных акций, тем самым манипулируя изложенными фактами".

В связи с этим в полиции призвали СМИ для качественной и объективной подготовки материалов "критически относиться к подобной информации и обращаться за официальными комментариями".

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина сообщает, что уволился из органов внутренних дел, и выбрасывает форму капитана полиции в уличный контейнер для мусора. По данным некоторых СМИ, таким образом мужчина отреагировал на необходимость работать на несанкционированных акциях.