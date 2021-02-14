В МЧС сообщили о семи пострадавших при пожаре в подмосковном Видном

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели сообщили о семи пострадавших при пожаре в городе Видном в Московской области.

"Дом частный, четырехэтажный, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение первого и второго этажа. Пострадало семь человек: шесть - падение с высоты до прибытия подразделений, один - отравление продуктами горения", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Отмечается, что погибших в результате пожара нет, возгорание ликвидировано.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в Видном загорелся нелегальный швейный цех, в результате чего пострадали десять человек. Все они, предположительно, граждане Вьетнама.