Школьница погибла под колесами электрички в Москве
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя умерла, попав под колеса электропоезда на станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино-Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", - сказали в понедельник в пресс-службе управления.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.