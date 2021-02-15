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Школьница погибла под колесами электрички в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя умерла, попав под колеса электропоезда на станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино-Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", - сказали в понедельник в пресс-службе управления.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва

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