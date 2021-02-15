В подмосковных Химках закрыли COVID-госпиталь на базе ФОКа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Химках закрыли ковидный госпиталь, который в ноябре 2020 года был открыт на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Министерством здравоохранения Московской области было принято решение о закрытии ковидного госпиталя, который располагался на базе ФОКа в Химках. Это позволило перевести медицинских специалистов в терапевтический корпус на Ленинский проспект, 14 и возобновить плановую деятельность больницы", - приводятся в сообщении слова главврача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова.

В пресс-службе администрации муниципалитету "Интерфаксу" уточнили, что временный госпиталь был рассчитан на 354 пациента.

Также в округе к обычной работе вернулись ранее перепрофилированные под лечение COVID-19 отделения терапии, неврологии и стационар Химкинской областной больницы.

В учреждении здравоохранения уже была произведена специализированная санитарная обработка.

Как сообщалось, в Подмосковье началось сворачивание коек для больных коронавирусной инфекцией.

Всего в области было создано порядка 20 тыс. коек.