В Москве заработал чат-бот, опрашивающий пациентов перед приемом врача

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В столице начал работать новый сервис на базе искусственного интеллекта, который опрашивает пациента перед приемом врача, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника - чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС (Единую медицинскую информационно-аналитическую систему - ИФ)", - приводит слова Раковой во вторник официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Она пояснила, что благодаря сервису врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению. Если на приеме пациент даст уточнения, медик сможет скорректировать предварительно собранные данные.

Чат-бот интегрирован с сервисами ЕМИАС. После записи на прием пациент получает ссылку на опрос для предварительного сбора информации и истории болезни. Пользователь в свободной форме указывает свои жалобы, а затем отвечает на вопросы чат-бота для уточнения данных. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.