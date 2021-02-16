В Москве помощь маломобильным пассажирам появилась на 20 наземных маршрутах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве бесплатные сопровождающие для маломобильных пассажиров начали работать еще на 16 маршрутах наземного транспорта, сообщила замгендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова. В общей сложности центр обеспечения мобильности предприятия работает на 20 наземных маршрутах.

16 новых маршрутов "Мосгортранс" отобрал вместе с обществами инвалидов.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пояснили, что речь идет о 14 автобусных и двух электробусных маршрутах, которые проходят . Они проходят у станций метро "Бабушкинская", "Селигерская", "Текстильщики", "Щукинская", "Динамо", "Новые Черемушки", "Ленинский проспект", "Крылатское", "Измайловская" и "Владыкино".

По этим маршрутам ходят низкопольные машины, оборудованные специальными устройствами для слабовидящих пассажиров.