Автомобиль въехал в автобусную остановку на севере Москвы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, один человек пострадал в результате ДТП на автобусной остановке в районе Ховрино на севере Москвы утром в среду, сообщил столичный департамент транспорта.

"На улице Дыбенко в районе д. 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно, 1 пострадавший", - говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

ДТП не повлияло не движение транспорта на улице.

Позднее департамент уточнил, что пострадал пешеход на тротуаре, его госпитализировали с сотрясением головного мозга, подозрением на перелом ребер и поясничного отдела.