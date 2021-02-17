МВД проводит более 100 проверок по заявлениям участников протестов в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полиция проводит свыше сотни проверок по заявлениям участников несанкционированных акций в столице в конце января - начале февраля о том, что сотрудники правоохранительных органов якобы нанесли им телесные повреждения, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Как заявила Потяева на заседании Мосгордумы со ссылкой на информацию от столичного главка МВД, результаты этих проверок передаются "для рассмотрения и принятия решений" в ГСУ СКР по Москве.

Кроме того, зафиксированы свыше 15 случаев, когда сами силовики получали телесные повреждения во время работы на прошедших акциях протеста, добавила она.

По словам Потяевой, во время акций от журналистов, членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), правозащитников в ее адрес поступали сигналы о необоснованном применении силы и спецсредств к протестующим сотрудниками правоохранительных органов. "Эти сигналы требуют проверки, в связи с чем все они до одного приняты в работу, мною направлены соответствующие запросы и в случае установления нарушений прав граждан виновные должны быть привлечены к ответственности. Эти вопросы находятся на моем контроле", - предупредила омбудсмен Москвы.

Потяева сообщила, что, по информации СМИ и сообщениям граждан, задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акций, среди которых были и несовершеннолетние, которые "просто вышли посмотреть или таким образом просто провести свой досуг".

Также в адрес столичного омбудсмена поступали обращения от горожан, которые "испытывали трудности при передвижении из-за перекрытий и закрытия станций метро".

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условное наказание Навального по делу "Ив Роше" на реальное сроком на 3,5 года.