Из Большого театра эвакуировали около 800 человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Около 800 человек эвакуировали из Государственного академического Большого театра из-за сработавшей на сценический дым противопожарной системы, возгорания нет.

"В театре сработала система противопожарной безопасности и пожаротушения. Задымления нет, сейчас пожарные проводят проверку", - сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, прибывшие пожарные выяснили, что система пожаротушения сработала на сценический дым, "загорания и задымления нет".

До прибытия пожарных театр самостоятельно покинули около 800 человек, все они - сотрудники театра.