В центре Москвы нашли элемент старинного копья

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Старинный элемент копья "вток", который относится к XVII столетию, нашли столичные археологи во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице в центре Москвы, сообщили в субботу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Удачно совпало, что накануне Дня защитника Отечества столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это "вток" – элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою", - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что подобная находка является достаточно редкой для столицы и представляет большой научный интерес. Археологи передадут находку в один из городских музеев. Артефакт изготовлен из железа и датируется XVII веком.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в столице было обнаружено более 15 тыс. артефактов прошлых веков.