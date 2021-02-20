Археологи нашли элемент старинного копья на Зубовской улице в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Старинный элемент копья "вток", который относится к XVII веку, нашли столичные археологи во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Удачно совпало, что накануне Дня защитника Отечества столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток - элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою", - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что подобная находка достаточна редка для столицы и представляет большой научный интерес. Археологи передадут находку в один из городских музеев.

Артефакт изготовлен из железа и датируется XVII веком.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Москве было обнаружено более 15 тыс. артефактов прошлых веков.