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На территории ресторана на берегу Москвы-реки произошел пожар

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, хозяйственная постройка загорелась на территории ресторана в элитной деревне Жуковка в Одинцовском районе Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Ранее в МЧС заявили о пожаре в ресторане в Жуковке. "Сообщение о пожаре поступило в 08:31. Здание горит по всей площади", - рассказали в ведомстве.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в Жуковке по Ильинскому шоссе горит ресторан "Причал" на всей площади 600 квадратных метров. Здание деревянное.

Он уточнил, что пострадавших нет.

Ресторан "Причал" расположен на берегу Москвы-реки.

Жуковка Московская область МЧС

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