Пассажиропоток в московском метро побил максимум с октября 2020 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 6 млн человек воспользовались московским метро в феврале, это наибольший показатель с октября прошлого года, сообщает в четверг департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В феврале пассажиропоток в мосметро превысил 6 млн человек - это самая большая цифра с начала октября 2020 года", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова.

В департаменте также заявили, что Всемирная организация здравоохранения признала меры дезинфекции, принятые в столичном метро, одними из наиболее эффективных среди метрополитенов мира.