Подросток погиб от огнестрельного ранения в Подмосковье

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мособлпрокуратура проводит проверку в связи со смертью подростка в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.

"Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 16-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб сегодня от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии.