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Центры госуслуг будут консультировать москвичей онлайн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У жителей столицы появилась возможность получить консультацию в центре госуслуг "Мои документы" в режиме онлайн, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

Онлайн-консультации москвичи смогут получать "по ряду услуг социального направления", сказала заммэра.

Она уточнила, что сейчас проводятся онлайн-консультации по наиболее востребованным вопросам: порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, а также сертификата на материнский (семейный) капитал. Кроме того, во время видеоконференции москвичи смогут узнать, как получить бесплатную санаторно-курортную путевку от органов социальной защиты, региональную социальную доплату к пенсии, а также социальные выплаты семьям с детьми.

"В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны видеосеансы", - отметила Ракова.

Анастасия Ракова Москва

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