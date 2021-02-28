Конфликт двух мужчин на востоке Москвы закончился поножовщиной и убийством

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В столице был убит мужчина, подозреваемый уже задержан.

Как сообщает пресс-служба Главного следуправления (ГСУ) СКР по г. Москве, на востоке города произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них достал нож и нанес несколько ударов оппоненту.

От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Между тем анонимные телеграм-каналы сообщают, что жертвой оказался бывший муж сожительницы убийцы. Конфликт мог разгореться из-за общего ребенка бывших супругов.