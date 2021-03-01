Женщина погибла на химзаводе в Сергиевом Посаде

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате технологической вспышки на химзаводе в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде, сигнал о нем поступил в МЧС в 08:35 понедельника, сказали в ведомстве.

"Вспышка произошла из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда. Погибла женщина", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что пожара не последовало, разрушений также нет.