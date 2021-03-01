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Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Столичный суд заключил под стражу троих подозреваемых в нападении на музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых арестовал Хамовнический суд по ходатайству дознавателя ОМВД России по району Хамовники. По версии следствия, они нанесли телесные повреждения 52-летнему москвичу.

На музыканта и его друга напали неизвестные, которые занимались попрошайничеством. Злоумышленникам отказались дать денег, они нанесли потерпевшим несколько ударов и скрылись. Музыканта госпитализировали с травмами, сейчас его жизнь и здоровье в безопасности.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам редусмотренных статьями 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и 116 УК РФ "Побои".

Между тем пресс-секретарь групп "Машина Времени" и "Браво" Антон Чернин сообщал "Интерфаксу", что в результате нападения Дитковский был избит, его увезли в больницу.

Александр Дитковский Машина времени группа Квартал Москва

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