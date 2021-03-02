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В Подмосковье задержали поставщиков в детдом буйволиного мяса под видом говядины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в поставках в детский дом буйволиного мяса вместо говядины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Задержаны подозреваемые в сбыте мясной продукции неизвестного происхождения, а также реализации продукции, несоответствующей маркировке, в детский дом-интернат для умственно отсталых детей Орехово-Зуевского городского округа", - говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, в период с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм в рамках заключенного контракта систематически поставляла в детское учреждение мясо говядины.

В ходе проверки производственной площадки предприятия полицейскими при участии Росгвардии были изъяты и направлены на исследование образцы якобы говяжьей продукции, по результатам которого установлено, что в мясе содержится ДНК буйвола, отметила Петрова, слова которой приводятся в сообщении.

Общий материальный ущерб, нанесенный приюту для детей, составил более полумиллиона рублей.

Сотрудники полиции установили причастность к совершению противоправных действий директора фирмы-поставщика мясной продукции и сотрудника ветеринарной станции, который внес ложные сведения в ветеринарную справку.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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