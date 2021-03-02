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Застройка улицы Солженицына в Москве получила охранный статус

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд московского округа подтвердил охранный статус исторической застройки улицы Александра Солженицына (ранее - улица Алексеевская) в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Охранный статус был присвоен ансамблю исторической застройки Алексеевской улицы по результатам комплексных исследований, проведенных аттестованными экспертами. Поэтому попытки собственника оспорить статус зданий в суде и отменить решение Мосгорнаследия не увенчались и не могли увенчаться успехом", - прокомментировал решение суда глава департамента Алексей Емельянов.

Он пояснил, что статус выявленного объекта культурного наследия законно присвоен ансамблю из десяти исторических строений. Ранее арендатор попытался через суд оспорить приказ Мосгорнаследия о внесении данного здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. Памятники расположены по адресу: улица Александра Солженицына дом 6, дом 8, строения 1, 2, вл. 8, дом 10, строения 1, 2, 4, дом 12, строение 5, дом 4, корпус 1, дом 16, строение 1, дом 18.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает государственную охрану исторического облика здания. Оно не может быть снесено, а любые ремонтные и реставрационные работы должны проводиться по согласованию с Мосгорнаследием.

Москва Мосгорнаследие

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