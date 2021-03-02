Снежная глыба упала на двух пешеходов в центре Москвы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате падения снежной глыбы с крыши здания в Мещанском районе Москвы, таковы предварительные данные. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах столицы во вторник.

"Инцидент произошел около 15:00 у дома №1 в Последнем переулке. В результате схода снега с крыши пострадали 45-летний мужчина и 32-летняя женщина", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавшие были госпитализированы с ушибами. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Источник агентства уточнил, что здание, с крыши которого упала снежная глыба, является административным.

Это второй случай травмирования пешеходов с начала оттепели в Москве.

Ранее сообщалось, что 25 февраля на голову женщины с крыши дома на Ладожской улице упала сосулька. Пострадавшая с раной на голове в состоянии средней тяжести также была госпитализирована в одну из московских больниц. Здание, с крыши которого упала сосулька, также было нежилым.

Оттепель началась в Москве в четверг, 25 февраля. По данным Гидрометцентра России, во вторник температура воздуха в Москве днем превысила 5 градусов тепла.