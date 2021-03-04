Власти Москвы передадут помещения в нежилых зданиях в долевую собственность

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В столичное законодательство внесены изменения, позволяющие передавать места общего пользования в долевую собственность владельцам помещений в нежилых зданиях, сообщили в четверг в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В общую долевую собственность могут быть переданы лестничные площадки, холлы, коридоры, чердаки и подвалы, после чего собственники коммерческой недвижимости смогут в полной мере распоряжаться ими и содержать их, сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что сейчас городу принадлежит около 50 тысяч квадратных метров таких помещений на территории десяти округов, и больше всего таких помещений расположено на юго-западе, востоке и в центре Москвы.

В ведомстве добавили, что передача каждого помещения будет рассматриваться на заседании межведомственной комиссии. После рассмотрения вопроса помещения включат в реестр для передачи.

"Владельцы коммерческой недвижимости смогут оформить подвальные и технические помещения, холлы и лестничные марши в долевую собственность, обратившись в Росреестр", - добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.