Москвичам пообещали снег и до 9 градусов мороза 8 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В праздничный день 8 марта в Москве ожидается небольшой снег и до 9 градусов мороза, на следующий день похолодает до -13, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 марта облачно и небольшой снежок, температура -7...-12 градусов ночью и днем -4...-9 градусов", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в онлайн-формате в четверг.

По его словам, дальнейшее похолодание ожидается 9 марта. Будет облачно, с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ожидается, что температура ночью будет -14...-19 градусов, днем от -8...-13 градусов.

"8 марта день будет комфортный, ветер накануне, метель даст заносы на дорогах. 9 марта существенно похолодает, а 8-го будет комфортный день", - отмечает Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра призвал не ждать, что выпавший за зиму в Москве снег быстро растает. "Таяние снега в Москве и области будет длительным, даже при потеплении он быстро не растает, снега много", - сказал Вильфанд. При этом он добавил, что многое также будет зависеть от уборки выпавшего снега.

"Полное освобождение от снега (в Москве и области) произойдет в первой декаде апреля, а в лесах - во второй декаде", - уточнил он.

При этом Вильфанд отмечает, что прошедшая зима стала самой холодной за 9 лет, температура воздуха была ниже на 2-4 градуса, но в Москве, несмотря на периоды аномально холодной погоды, рекорд температур побит не был: средняя температура за зиму составила -6,9 градуса, а посчитанная норма составляет - 7,7 градусов.

Прошедший февраль оказался аномально холодным на территории России. "После 2011 года ничего подобного не было. Средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России", - сказал Вильфанд.