В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

Фото: Алексей Бобров/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения (ПДД), вводят в Москве с 5 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с 5 апреля перемещение на спецстоянку автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. обойдется владельцу, который оплатит эти работы в двухмесячный срок после получения машины, в 6 450 руб.

По данным сайта "Московского паркинга", сейчас эта процедура стоит 5 595 руб.

С учетом скидки в 25% (она действует при оплате до получения автомобиля со спецстоянки) тариф вырастет с 4 196 руб. (по данным сайта) до 4 837 руб. (по информации ведомства).

В ведомстве добавили, что новые тарифы вводят "с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию".