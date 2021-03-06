По подозрению в убийстве москвича задержали трех человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Следователи задержали трех человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве москвича, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По версии следствия, днем 4 марта у жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве четыре человека, применив электрошокер, насильно посадили мужчину 1977 года рождения в автомобиль, вывезли его в подмосковный Красногорск и убили.

"В ходе следствия установлено, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего", - отметила Иванова, добавив, что предполагаемый заказчик и двое предполагаемых исполнителей в настоящий момент задержаны.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека).