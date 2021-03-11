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Сервис автопроверки заявок на получение субсидий внедрят в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московские предприниматели получат возможность автоматически проверять правильность составления заявок на получение субсидий, сервис будет выполнять рекомендательную функцию, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Мы нашли ряд решений, они будут носить такой экспериментальный характер, которые позволят компаниям... проверить себя. Программа... при подаче документов (на получение субсидии - ИФ) будет проверять на соответствие этих документов определенным параметрам и выдавать уже на периоде подачи ошибки, допущенные специалистом", - сказал Фурсин журналистам в четверг.

Он пояснил, что сервис, например, сможет распознавать отсутствие на документах необходимых печатей и подписей.

Результаты работы сервиса будут рекомендацией для пользователей, при этом система не станет ограничивать подачу заявки, даже если в ней выявлены ошибки, отметил глава департамента.

Он напомнил, что накануне в Москве началась кампания по приему заявок на предоставление субсидий. В этом году столичные власти сократили перечень необходимых для получения господдержки документов, также предоставлена возможность доработки заявки в течение десяти дней.

Москва

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