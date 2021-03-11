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В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2000 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого в двойном убийстве в югоосетинском селе, совершенном более 20 лет назад, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оперативники главного управления угрозыска МВД России вместе с коллегами из Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РФ и Южной Осетии, а также с сотрудниками московской полиции задержали мужчину, сказала Волк журналистам в четверг.

По имеющейся у полиции информации, в сентябре 2000 года в югоосетинском селе Верхняя Кемулта мужчина в ходе ссоры выстрелил в своего знакомого из мелкокалиберной винтовки. На шум прибежала мать потерпевшего и попыталась отобрать оружие у нападавшего, но тот выстрелил в нее два раза. После этого злоумышленник ударил своего оппонента несколько ударов по голове и скрылся, сообщила представитель МВД.

Впоследствии оба пострадавших в результате инцидента скончались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. "Мужчине инкриминируется совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. В 2000 году обвиняемый был объявлен в розыск", - сказала Волк, добавив, что он был заочно арестован.

Полицейские установили, что преступник сменил паспортные данные и скрывается на территории Московского региона. В итоге злоумышленник был задержан в Москве. "Данная информация передана инициатору розыска", - добавила представитель ведомства.

Ирина Волк МВД Москва Южная Осетия

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