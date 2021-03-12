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В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Компания "Биокад" этой весной начнет поставлять в больницы Москвы свои лекарства для лечения онкологии в рамках заключенного со столичным правительством офсетного контракта, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании "Биокад" в Алабушево, Зеленоград", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Мэр столицы добавил, что до конца 2027 года компания увеличит пакет поставок города до около 40 лекарственных препаратов.

Частные инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

Офсетный контракт с "Биокадом" власти Москвы заключили в 2017 году. К настоящему времени в городе действует пять подобных соглашений на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания. Как ожидается, в создание новых производств в рамках этих контрактов инвесторы вложат 12,9 млрд руб., а объем государственных закупок составит 73 млрд руб. в течение 10 лет.

В рамках офсетных контрактов в Москве локализуют производство 53 лекарств, 27 из которых ранее не производились в России.

Офсетные контракты предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства.

Москва Сергей Собянин

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