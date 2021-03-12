Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

В Москве тренера по хоккею осудили за гибель ребенка от удара шайбы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тренер по хоккею осужден в Москве на два года колонии за смерть ребенка во время тренировки на льду, сообщили в Генпрокуратуре России в пятницу.

Лефортовский суд Москвы признал 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года, договорившись с родителями двоих несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения, обучал за деньги детей игре в хоккей на ледовом катке, расположенном в торговом центре на шоссе Энтузиастов.

По данным суда, в ходе тренировки один из учеников тренера, при отсутствии контроля и наблюдения со стороны Курочкина, бросил шайбу в ворота, где в тот момент был второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, в результате он получил травму головы, от которой умер на месте, сказали в надзорном ведомстве.

Вина тренера в том, что он не научил подопечных правилам поведения на льду и соблюдению техники безопасности, не минимизировал уровень опасности для их жизни, "не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма", а также не следил за проведением занятий, говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Курочкина к двум годам в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой, сроком на три года.

Подсудимый взят под стражу в зале суда, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Москва Генпрокуратура

Новости

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

"Почта России" займется установкой почтоматов в московском метро

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Синоптики предупредили о резком росте атмосферного давления в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В Москве изменили режим изоляции для людей старше 65 лет

В Москве изменили режим изоляции для людей старше 65 лет

Следователи задержали троих подозреваемых в убийстве москвича по заказу тестя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');