В Москве тренера по хоккею осудили за гибель ребенка от удара шайбы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тренер по хоккею осужден в Москве на два года колонии за смерть ребенка во время тренировки на льду, сообщили в Генпрокуратуре России в пятницу.

Лефортовский суд Москвы признал 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года, договорившись с родителями двоих несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения, обучал за деньги детей игре в хоккей на ледовом катке, расположенном в торговом центре на шоссе Энтузиастов.

По данным суда, в ходе тренировки один из учеников тренера, при отсутствии контроля и наблюдения со стороны Курочкина, бросил шайбу в ворота, где в тот момент был второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, в результате он получил травму головы, от которой умер на месте, сказали в надзорном ведомстве.

Вина тренера в том, что он не научил подопечных правилам поведения на льду и соблюдению техники безопасности, не минимизировал уровень опасности для их жизни, "не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма", а также не следил за проведением занятий, говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Курочкина к двум годам в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой, сроком на три года.

Подсудимый взят под стражу в зале суда, подчеркнули в Генпрокуратуре.