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В мэрии опровергли планы по строительству легкорельсового транспорта в Новой Москве

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - К вопросу о строительстве систем легкорельсового транспорта (ЛРТ) и трамвайных линий в Новой Москве можно будет вернуться после создания сети метро. Об этом заявил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в пятницу.

"Вопросам формирования транспортного каркаса Новой Москвы и его интеграции в общегородскую и областную сеть уделяется большое внимание. Приоритетом в решении задач транспортного обслуживания населения ТиНАО является метро, поэтому вопросы развития других видов скоростных систем можно будет вернуться после создания линий и станций подземки",- сказал Жидкин.

Он подчеркнул, что в городском бюджете на ближайшие три года денег на проектирование и строительство трамвайных или легкорельсовых линий нет.

"Генеральный план ТиНАО и территориальные схемы развития предусматривают выделение и резервирование так называемых "коридоров" под будущие линии скоростного транспорта. На этих участках никакого строительства быть не может, но никаких проработок по транспортным проектам тоже не ведется", - подчеркнул он.

Жидкин напомнил, что на территории Новой Москвы к 2035 году планируется построить более 72 км линий и 20 станций метро.

"В Новой Москве уже запущены восемь станций метро. В настоящее время строятся еще семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково. Всего к 2035 году планируется построить более 72 км линий и 20 станций метро", - говорил он.

Ранее в пятницу вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" (ЦЭИ) Павел Чистяков заявил, что в Новой Москве предлагается построить систему ЛРТ.

"Пример, который мы приводим (...), – это превентивное транспортное планирование, когда есть территории, предусмотренные под застройку, но транспортная инфраструктура должна возникать заранее. Это ЛРТ на территории ТиНАО, здесь в плотном контакте с институтом генплана Москвы нами будет предложено несколько линий", - сказал Чистяков в ходе заседания комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, где была представлена "Стратегия развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года".

Разработку этого документа курировала автономная некоммерческая организация "Дирекция Московского транспортного узла", разработкой занималось "ЦЭИ".

Представитель "ЦЭИ" отметил, что проект ЛРТ в новой Москве позволит доставлять жителей ТиНАО к линиям магистрального транспорта, в первую очередь – железнодорожного.

Москва

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