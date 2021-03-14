Искусанная собакой девочка выпала из окна дома в Москве и погибла

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тело девочки-подростка со следами укусов собаки обнаружили под окнами дома на западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре в воскресенье.

По ее данным, предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому в дом на улице Барклая. "В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, "на теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки".

Прокуратура Москвы организовала проверку, в ходе которой "будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних".

Также будут проверены действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отметили в надзорном ведомстве.