В Московском зоопарке появились краснокнижные попугаи Дракулы

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московский зоопарк привезли пару орлиных попугаев, также известных как попугаи Дракулы из-за готичной черно-красной расцветки и хищного клюва.

"Впервые в Московском зоопарке появились очень редкие орлиные попугаи. Пара приехала к нам из Южного парка птиц Малинки (Ростовская область - ИФ)", - говорится в сообщении пресс-службы зоосада в понедельник.

Птицы довольно крупные, длина их тела - около полуметра. Теперь их можно увидеть в Доме птиц зоопарка.

"Наши новые питомцы - настоящая пара. Они все время находятся вместе. Если самец отходит куда-то в сторону, самка начинает нервничать. Но он старается ее не покидать, держится все время рядом", - отмечают сотрудники зоопарка.

Они рассказывают, что птицы оказались довольно контактными, они практически сразу стали узнавать киперов по рабочей форме, есть у них с рук.

Орлиные попугаи, как и большинство попугаев, живут парами, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни. Брачный период выпадает на сезон дождей, попугаи строят гнезда в дуплах деревьев. Самки высиживают яйца около 30 дней, а самцы в это время их кормят.

Орлиный попугай занесен в международную Красную книгу.

В природе эти попугаи живут на холмах и в горных лесах Новой Гвинеи, питаются тропическими фруктами. В зоопарке их также кормят фруктовым пюре, смузи, в небольших количествах добавляют мёд. Сотрудники уже определили, что больше всего эти попугаи любят папайю и бананы, сообщают в зоопарке.