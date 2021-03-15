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Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня открыли в Москве, они стартуют 2 апреля, сообщили в понедельник на портале мэра и правительства города.

"Ярмарки выходного дня вновь откроются 2 апреля. В этом году их первая сессия продлится до 27 июня. На портале mos.ru уже стартовала заявочная кампания для участников", - говорится в сообщении.

В столичной мэрии отметили, что заявки на участие в ярмарках будут принимать до конца 19 марта.

Принять участие в ярмарках смогут фермеры, владельцы личных хозяйств, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В этом сезоне на столичных ярмарках распределят 1 526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе Москвы.

Московские ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. На них можно продавать сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и стран-членов Евразийского экономического союза.

Адреса ярмарок выходного дня публикуют на портале открытых данных и на сайте проекта "Наш город".

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