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Движение поездов сбилось на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов возник вечером в понедельник на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 и Курском направлении в сторону области задерживаются несколько поездов из-за незапланированной остановки пригородного поезда на участке Красный Строитель - Щербинка. В ближайшее время его уберут вспомогательным локомотивом", - говорится в сообщении.

Департамент просит пассажиров следить за объявлениями.

Позднее там уточнили, что поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области временно объезжают поезд по другому пути и следуют без остановок от Царицыно до Подольска.

Москва МЦД-2

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