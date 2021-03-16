Сезон работы летних веранд начнется в Москве 1 апреля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московским рестораторам с 15 марта разрешили приступить к монтажу и обустройству летних веранд, сезон их работы начнется 1 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тыс. заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году", - привели слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы во вторник.

Заммэра отметил, что к моменту открытия прошлого сезона в городе было смонтировано 2,1 тыс. таких объектов.

Веранды должны располагаться на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро.

Соблюдение требований к размещению летних кафе проверяет государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.