Возрождение трех исторических павильонов на ВДНХ завершат в 2021 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Реставрацию трех исторических павильонов на ВДНХ планируется завершить в текущем году, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что планируется открытие павильонов №5 "Физика", №15 "Радиоэлектроника и связь" и №30 "Микробиологическая промышленность". В них будут открыты музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы, музей Олимпийского комитета России и центр современных биотехнологий - музей "БИОТЕХ".

Также, по словам Собянина, в 2021 году будут отреставрированы ГЭС-2 (Болотная наб., д. 15, стр. 1), дома Абрикосовых (ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 31) и Наумовых-Волконских (ул. Пречистенка, д. 36, стр. 2), а также жилой дом 1843-1845 годов (ул. Пречистенка, д. 36, стр. 2).