Автоавария с автобусом на остановке произошла в центре Москвы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Девушка за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в центре Москвы, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Девушка не справилась с управлением на скользкой дороге, автомобиль занесло и вынесло капотом на остановку в районе Преображенской площади. При этом легковой автомобиль задел по касательной находившейся на остановке автобус", - сказал источник.

Легкие травмы получили три человека.

Виновница аварии по предварительным данным была трезва. С места ДТП она скрываться не стала.