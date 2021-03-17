"Ъ" узнал об аресте в Москве президента ООО "ФСБ"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Фонда содействия безопасности (ООО "ФСБ") Андрей Першин арестован в Москве по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, он пытался выманить у знакомого бизнесмена 24 млн рублей, сообщил в среду "Коммерсантъ".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении Першина, работавшего в прошлом в спецслужбе, отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве, выяснил "Ъ". По ходатайству следствия президент Фонда арестован Пресненским судом на два месяца.

Основанием для уголовного преследования Першина стало обращение в правоохранительные органы Сергея Мелина - гендиректора ООО "Лагуна", которое занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Как пишет "Ъ", Першин, который хорошо знаком с Мелиным, в феврале сообщил бизнесмену, что следственные органы Балашихи якобы готовятся возбудить против него уголовное дело по материалам, полученным от полиции.

Дело собираются завести по факту мошенничества с несколькими земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде, утверждал Першин. Президент ООО "ФСБ" предложил бизнесмену помочь с данной проблемой, задействовав свои связи в органах. За помощь Першин запросил 24 млн рублей. Для создания видимости законности передачи денег Першин предложил Мелину заключить договор на оказание услуг с "ФСБ" и переводить на счет Фонда деньги.

Однако бизнесмен не поверил своему знакомому и обратился в ФСБ. В рамках оперативного эксперимента Мелин в начале марта перевел на счет Фонда 100 тыс. рублей, после чего Першин и был задержан. Сам президент "ФСБ", по данным "Ъ", вину не признает: он утверждает, что его оговорили и что он действовал в рамках закона.