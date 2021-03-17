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Семья девочки, травмированной в Балашихе снегом, приехала из Люксембурга за прививкой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Семья полуторагодовалой девочки, получившей травму в результате падения снега с крыши дома в подмосковной Балашихе, приехала из Люксембурга в Россию для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Родители вместе с девочкой постоянно проживают в Люксембурге. У отца ребенка и у самой малышки гражданство этой европейской страны. Несколько дней назад они решили приехать к родственникам в Балашиху и привиться от коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Накануне во вторник с крыши четырехэтажного дома на проспекте Ленина в Балашихе упал массив снега прямо на коляску с полуторагодовалой девочкой. С различными травмами, в том числе с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ребенок был госпитализирован.

По данным источника, повреждения оказались не очень серьезными, сегодня, в среду, она уже выписана из больницы.

В связи с происшествием прокуратура Московской области начала проверку. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Московская область Балашиха

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