В московском метро поставили звуковые маяки для слабовидящих

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В московском метро на 45 станциях установили 60 звуковых маяков, чтобы помочь сориентироваться пассажирам с нарушениями зрения, сообщили в городском департаменте транспорта.

Маяки поставили при входах на станции. Устройства автоматически меняют громкость, что позволит пассажирам найти вход в метро даже в часы пик.

Места для установки маяков в метро выбирали вместе со Всероссийским обществом слепых. Маяки оборудовали у входов в метро, ближайших к социальным учреждениям.