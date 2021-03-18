В Москве арестовали следователя МВД по делу о взятке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 17 мая следователя столичного главка МВД Дениса Иванова и на тот же срок отправил под домашний арест адвоката Татьяну Перминину. Они были задержаны по делу о взяточничестве.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что Иванов работает старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Пермининой вменяется посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).