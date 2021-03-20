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На территории Измайловского кремля произошел пожар

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На территории Измайловского кремля на востоке Москвы произошло возгорание, огонь потушили к 15:55, сообщили в субботу в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар начался на первом этаже деревянного здания по адресу: Измайловское шоссе, д. 73Ж, стр. 1. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположен культурно-развлекательный комплекс на территории усадьбы Измайлово.

Москва Измайлово

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