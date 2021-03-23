Центр госуслуг "Мои документы" откроют в ТЦ "Метрополис"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Северном административном округе Москвы откроется новый флагманский центр государственных услуг "Мои документы", он будет расположен в ТЦ "Метрополис", сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В центре госуслуг будет работать 61 окно приема для предоставления услуг, а осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на седьмом этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 мест.

Кроме того, в центре откроют современный медицинский диагностический комплекс для первичных обследований, а также дополнительные сервисы: туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зону общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Пресс-служба уточнила, что решение об открытии центра принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот флагманский центр станет шестым в Москве. Ранее были открыты офисы в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр"), ЮАО (ТРЦ "Columbus"), ВАО (ТРЦ "Щелковский") и ЮВАО (ТЦ "Город").