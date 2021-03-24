Задержан скрывшийся виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

Фото: АГН "Москва"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в аварии с двумя погибшими на севере Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице", - сказала Волк в среду.

Как сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, авария произошла 23 марта около 17:00. Инцидент произошел у дома 4, корпус 1 на улице Пулковской. Водитель Mercedes наехал на припаркованный Mitsubishi, после чего выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов - женщин, говорится в сообщении управления в твиттере.

По данным полиции, виновник аварии скрылся после инцидента. Его личность была установлена.

Позднее в управлении сообщили, что обе пострадавшие женщины от полученных травм скончались.