Москвичка выпрыгнула из окна на втором этаже, спасаясь от пьяного мужа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента на востоке города, где женщине пришлось спасаться от пьяного мужа, выпрыгнув из окна, а ее сыну - спускаться по водосточной трубе.

Инцидент произошел рано утром в среду в квартире в 1-м Кирпичном переулке, рассказали журналистам в прокуратуре Москвы. Пьяный мужчина стал угрожать своей жене и 14-летнему сыну. В результате женщина выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе, сообщили в надзорном ведомстве.

Женщине потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки, проведение которой поручено Измайловской межрайонной прокуратуре, будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также исполнению отцом своих родительских обязанностей.