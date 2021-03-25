На юго-западе Москвы загорелся бизнес-центр

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Около 50 человек эвакуированы из бизнес-центра на юго-западе Москвы из-за возгорания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг вечером.

Возгорание произошло на 9-м этаже 14-этажного здания по адресу: ул. Вавилова, д. 65А.

"На данный момент открытое горение сбито. До прибытия сил (МЧС - ИФ) здание покинули порядка 50 человек", - сказали в ведомстве.

Площадь возгорания и что именно горело, уточняются.

"Проводится вентиляция здания и проверяются выше расположенные этажи, обстановка на месте спокойная", - добавили в МЧС.