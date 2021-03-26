Москва стала 30-м городом в мире по числу видеокамер на квадратный километр

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 70 видеокамер просматривают каждый квадратный Москвы, этот результат ставит столицу России на 30-е место среди городов мира, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на международное исследование.

"Компания Surfshark составила рейтинг (...) городов по количеству камер на один квадратный километр. Москва в нем только на 30 месте - рядом с Барселоной и Сеулом", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что лидером рейтинга стал индийский Ченнаи, где камер в 8,5 раз больше. В первую пятерку также входит Лондон: здесь один квадратный километр просматривают 399 видеокамер.

В Москве этот показатель равен 77 камерам.