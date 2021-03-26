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На сайте метро Москвы появился личный кабинет для управления "Тройкой"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Метрополитен Москвы запустил свой новый сайт, с его помощью можно управлять транспортной картой "Тройка", сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На сайте будет работать личный кабинет, с помощью которого пользователи смогут управлять своей транспортной картой "Тройка".

Также на сайте представлен список доступных на станциях сервисов (туалеты, стойки "Живое общение", сувенирные магазины и другие услуги), раздел с правилами торговли в метро, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах и наземном транспорте.

На сайте теперь можно оставить заявку на поиск утерянной вещи и посмотреть актуальные экскурсии по метро.

Модернизацию сайта планируют продолжить, в частности, там хотят разместить раздел о ремонтных работах и временных изменениях в движении транспорта.

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