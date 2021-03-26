В Москве следователь арестован за хищение вещдоков на 25 млн руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району столицы - начальника следственного отдела Михаила Белявского, обвиняемого в краже 25 млн руб.

В пресс-службе суда сообщили, что Белявский отправлен заключен под стражу до 25 мая 2021 года.

Белявскому, утончили в суде, вменяется кража в особом крупном размере.

Как заявили накануне в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, фигурант получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах, которые после необходимых процессуальных действий были помещены в его сейф.

Не позднее февраля 2021 года, установило следствие, Белявский воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил денежные средства в размере более 25 млн руб.