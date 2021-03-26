Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"По предварительным данным, сегодня в 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом", - сказали в пресс-службе управления.

Там отметили, что водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход скончался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена служебная проверка.